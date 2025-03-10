Москвичам назвали время прихода экстремальной температуры

Синоптик Вильфанд: На неделе в Москву придет 15-градусное тепло

Наступившая неделя отметится в Москве 15-градусным теплом. Об этом «КП» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что весна пришла в столицу не только в метеорологическом, но и в «человеческом» понимании. Также фиксируются новые температурные рекорды. Текущую погоду Вильфанд назвал «экстремальной» для данного периода. Все дело в отсутствии снега — при его наличии температура в центре европейской части России была бы на 4-5 градусов ниже нынешней.

В большинстве рабочих дней недели температура в Московском регионе будет на 8-10 градусов выше нормы. В понедельник, 10 марта, днем прогнозируется плюс 10-12 градусов. Во вторник, 11 марта, днем ожидается до плюс 13-15 градусов (эта температура характерна для третьей декады апреля). Далее на неделе температура будет держаться в диапазоне плюс 9-14 градусов. В пятницу ожидается плюс 10-15 градусов. На неделе местами возможен небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям юга европейской части России температуру до плюс 25 градусов в ближайшие дни.