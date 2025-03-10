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07:33, 10 марта 2025Экономика

Москвичей предупредили о возвращении холодов

Синоптик Тишковец: Мартовские холода вернутся в столицу 15-16 числа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

В следующие выходные, 15 и 16 марта, в Москву вернутся мартовские холода. О такой погоде предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погода Фобос Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Рабочая неделя с 10 марта, по словам синоптика, будет аномально теплой — температурный фон в эти дни будет соответствовать климатической норме апреля. При этом выпадет 22 миллиметра осадков — две трети месячной нормы.

К выходным в столицу вернутся мартовские холода, ожидает Тишковец. Снижение температуры не будет экстремальным, а лишь вернет среднесуточные показатели в пределы нормы для первого месяца весны, пояснил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части страны отсутствием снега. Синоптик отметил, что погода была бы холоднее, чем сейчас, если бы перемещение воздушных масс происходило над заснеженной поверхностью земли.

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