Москвичей предупредили о возвращении минусовых температур

Синоптик Ильин: 15 марта температура в Москве опустится до минус 4 градусов

В конце недели аномальное тепло покинет Москву, и столбики термометров вновь опустятся до минусовых отметок. Об этом предупредил синоптик Александр Ильин в разговоре с телеканалом «360.ru».

По информации специалиста, постепенно холодать в столице начнет уже со вторника, 11 марта. И хотя до пятницы, 14 марта, будет стоять теплая погода до плюс 15 градусов, то уже в субботу, 15 марта, температура под влиянием холодных потоков воздуха понизится до плюс трех-восьми градусов в дневные часы и до минус четырех в ночные.

Кроме того, со вторника и до конца недели дни будут преимущественно пасмурными и дождливыми. «Аномальное тепло останется позади. Начнется период прохладной погоды, продлится он примерно до 19 марта, а затем снова начнется потепление. Во второй декаде марта воздух вновь прогреется до плюс 10 градусов», — подытожил Ильин.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что весна, наступившая на европейской части России, является экстремально теплой.