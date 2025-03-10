На Украине рассказали о проблемах с F-16 из-за зависимости страны от США

Полковник ВСУ Свитан: Зависимость Украины от США создает проблемы с F-16

Украина полностью зависима от США в обслуживании переданных Вооруженным силам страны (ВСУ) истребителей F-16, что делает использование этих самолетов проблематичным. Об этом сообщил полковник ВСУ в отставке Роман Свитан в эфире украинского «24-го канала».

По его словам, из-за меняющегося отношения США к конфликту на Украине ВСУ будет лучше полностью перейти на французские самолеты Mirage и Rafale. Он добавил, что обеспечение F-16 полностью завязано на американцах, но они не отдают украинским военным ни ключи, ни обновления для техники.

Свитан заключил, что это проблема для ВСУ, потому что российские войска обновляют свои методы радиоэлектронной борьбы. Он добавил, что пока у Киева есть сложности во взаимодействии с Вашингтоном, F-16 придется использовать в режиме противовоздушной обороны в тылу, не выводя их в зону боевых действий.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29. За минувшие сутки российские войска также уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотников ВСУ.