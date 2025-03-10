Российские войска уничтожили в воздушном бою украинский истребитель

Минобороны России сообщило о сбитом средствами ПВО украинском МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки российские войска также уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Точные районы их поражения не раскрываются.