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12:10, 10 марта 2025Россия

Российские войска уничтожили в воздушном бою украинский истребитель

Минобороны России сообщило о сбитом средствами ПВО украинском МиГ-29
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздушном бою украинский истребитель МиГ-29. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки российские войска также уничтожили пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Точные районы их поражения не раскрываются.

ЖЗЛ
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