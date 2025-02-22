Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 22 февраля 2025Россия

Российские системы ПВО сбили украинский истребитель

Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29 в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо боевой машины системы ПВО за сутки сбили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 58 беспилотников.

Каких-либо других подробностей об уничтожении истребителя в оборонном ведомстве не привели.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили многоцелевой истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Помимо этого, были сбиты четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, поставленных ВСУ из США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев раскрыл Киеву два варианта развития событий

      В Белгороде автомобиль «разорвало» от столкновения с бетонным укрытием

      В России оценили перспективы для решивших вернуться в Россию западных компаний

      Медведев назвал Зеленского киевским вором

      Покидающий Россию Ситибанк простит долги части заемщиков

      Армия России взяла под контроль Новолюбовку в ЛНР

      На Украине захотели поддержать американские компании путем закупки СПГ

      Малкин сделал признание об Овечкине

      Медведев назвал Макрона Микроном

      Российские системы ПВО сбили украинский истребитель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше