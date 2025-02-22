Российские системы ПВО сбили украинский истребитель

Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29 в зоне СВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо боевой машины системы ПВО за сутки сбили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 58 беспилотников.

Каких-либо других подробностей об уничтожении истребителя в оборонном ведомстве не привели.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили многоцелевой истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Помимо этого, были сбиты четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, поставленных ВСУ из США.