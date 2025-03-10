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21:41, 10 марта 2025Бывший СССР

На Украине захотели установить памятник первому президенту США

В Раду внесли законопроект об установке в Киеве памятника Джорджу Вашингтону
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Верховную Раду Украины внесли законопроект об установке в Киеве памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что увековечить память о первом американском лидере захотели депутаты от фракции «Слуга народa», заместитель председателя фракции Евгения Кравчук и внефракционный депутат Николай Тищенко. Именно они стали одними из авторов законопроекта.

Документ внесли на рассмотрение в Раду, 10 марта он был зарегистрирован.

Ранее в украинском городе Полтаве демонтировали памятник Петру I. «Это не акт вандализма, а сознательное и ответственное действие общины», — заявила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова.

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