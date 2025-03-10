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14:52, 10 марта 2025Силовые структуры

Наемника из США заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне Украины

В ДНР суд заочно приговорил к 14 годам американского наемника ВСУ Рида
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 37-летнего наемника из США Бенджамина Стюарта Рида за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Гражданин США заочно признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Суд установил, что в марте 2022 года Рид приехал на Украину и вступил в «Нормандскую бригаду», где его обеспечили вооружением, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Затем он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это Рид получил более 1,2 миллиона рублей. В августе 2022 года закончил свое участие в вооруженном конфликте и покинул территорию Украины.

Через год Рид вернулся и вступил в состав «Избранной роты». Далее он принимал участие в боевых действиях по май 2024 года.

Суд приговорил его заочно к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что дела двух воюющих за Украину американских наемников были переданы в суд.

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