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14:01, 10 марта 2025Ценности

Названа главная проблема образов Кристины Орбакайте

Профессор моды Коробцева назвала прически главной проблемой образов Орбакайте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Профессор моды РГУ имени А. Н. Косыгина Надежда Коробцева назвала главную проблему образов певицы Кристины Орбакайте. Интервью с ней публикует портал «Страсти».

Эксперт в области психологии одежды и имиджа считает, что в имидже артистки есть один серьезный недочет, а именно, ее прически. По мнению собеседницы издания, исполнительнице следует брать пример с матери Аллы Пугачевой, которая всегда выделялась объемными укладками.

Коробцева посоветовала Орбакайте увеличить густоту волос или надевать на сцену парики. Кроме того, специалистка считает, что артистке следует делать макияж более яркой палитры и избегать одежды черного цвета.

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«Что у Кристины Орбакайте в меньшей степени удачно — это формы прически. Практически всегда имиджевые решения ее головы и волос проигрывают остальным деталям образа. Зализанные выпрямленные недлинные волосы порой сводят всю эпатажность артистки до обыденности. Хочется пожелать Кристине активных разнообразных решений прически», — резюмировала Коробцева.

В январе Надежда Коробцева также раскритиковала внешность стилиста Александра Рогова.

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