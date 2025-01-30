Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:49, 30 января 2025Ценности

Внешность стилиста Рогова раскритиковали

Профессор моды Коробцева посоветовала стилисту Рогову вернуть свой цвет волос
Екатерина Ештокина

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Профессор моды РГУ имени А. Н. Косыгина и эксперт в области психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева раскритиковала внешность стилиста Александра Рогова. Соответствующий комментарий приводят «Страсти».

По словам специалистки, ранняя седина зрительно добавляет Рогову возраста. «Поэтому в его образе есть некоторый контраст — сочетание состарившегося седого мужчины и модного мужчины, чуть старше 40 лет. Честно говоря, если не знать даты рождения Александра, его можно принять за ровесника, скажем, Филиппа Киркорова», — заявила Коробцева.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России. Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России.Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
22 июля 2022

По этой причине эксперт посоветовала стилисту вернуть свой природный цвет волос и бороды, а также следовать моностилистике. Собеседница издания подчеркнула, что одежда Рогова в классическом стиле должна быть эксклюзивной, элегантной и из необычных дорогих материалов.

«Следует отметить, каков бы ты ни был раскрученный стилист, очень сложно быть стилистом для самого себя, тем более имиджмейкером», — заключила профессор моды.

Ранее в январе актриса Дженнифер Энистон отказалась от филлеров после критики фанатов. 55-летняя артистка, которая столкнулась с хейтом со стороны общественности по поводу ее отекшего лица, решила больше не прибегать к инъекциям филлеров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На борту разбившегося в США лайнера были 14 фигуристов и тренеров. Среди погибших чемпионы мира из России и ученица Тарасовой

      Тейлор Свифт вышла на публику в наряде за миллион рублей

      Появились сообщения об ударе по объекту ВСУ в Краматорске

      Завершено расследование в отношении пластического хирурга по делу ослепшей россиянки

      Россиянин потерял 20 миллионов рублей из-за невкусного круассана

      В еврозоне стало больше безработных

      Начался суд по делу авторов шоу о вымышленном депутате Наливкине

      ФСБ задержала начальника миграционного отдела за взятки от иностранцев

      Российский дрон подкрался к украинской «Бабе-Яге» и совершил таран

      Стало известно о разработке российского гражданского сверхзвукового самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше