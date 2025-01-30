Внешность стилиста Рогова раскритиковали

Профессор моды Коробцева посоветовала стилисту Рогову вернуть свой цвет волос

Профессор моды РГУ имени А. Н. Косыгина и эксперт в области психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева раскритиковала внешность стилиста Александра Рогова. Соответствующий комментарий приводят «Страсти».

По словам специалистки, ранняя седина зрительно добавляет Рогову возраста. «Поэтому в его образе есть некоторый контраст — сочетание состарившегося седого мужчины и модного мужчины, чуть старше 40 лет. Честно говоря, если не знать даты рождения Александра, его можно принять за ровесника, скажем, Филиппа Киркорова», — заявила Коробцева.

По этой причине эксперт посоветовала стилисту вернуть свой природный цвет волос и бороды, а также следовать моностилистике. Собеседница издания подчеркнула, что одежда Рогова в классическом стиле должна быть эксклюзивной, элегантной и из необычных дорогих материалов.

«Следует отметить, каков бы ты ни был раскрученный стилист, очень сложно быть стилистом для самого себя, тем более имиджмейкером», — заключила профессор моды.

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