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17:40, 14 января 2025Ценности

Дженнифер Энистон отказалась от филлеров после критики фанатов

Актриса Энистон отказалась от филлеров из-за хейта по поводу ее опухшего лица
Екатерина Ештокина

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон решила отказаться от косметологических процедур после критики фанатов ее внешности. Об этом сообщает Radar Online.

По данным издания, 55-летняя артистка, которая столкнулась с хейтом со стороны общественности по поводу ее отекшего лица, намерена больше не прибегать к инъекциям филлеров. «Она была шокирована всей этой негативной реакцией, потому что действительно не думала, что перестаралась. Но затем все начали говорить о том, насколько очевидно, что она сделала операцию», — рассказал анонимный источник.

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Кроме того, инсайдер подчеркнул, что реакция публики задела звезду. «Это было довольно унизительно, потому что она всегда очень щепетильно относилась к своей внешности и заявляла, что избегает операций. То, что весь мир высмеивал ее, стало для нее звоночком. Она рада, что большая часть филлера уже растворилась, и она выглядит гораздо менее опухшей», — заключил он.

Ранее в январе Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности в 55 лет. Звезда популярного телесериала «Друзья» заявила, что для достижения подтянутой фигуры необязательно изнурять себя интенсивными тренировками.

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