Sun: В Киеве переименуют названные в честь Трампа кафе

В Киеве переименуют два кафе, которые были названы в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила британская газета The Sun.

Речь идет о Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station, расположенных в полутора километрах друг от друга. Уточняется, что владелец заведений принял решение убрать вывески с фамилией американского лидера после того, как глава Белого дома приостановил поставки оружия Украине и обмен разведданными с Киевом.

Отмечается, что сотрудники кафе отказались от комментариев. По данным издания, новое название будет объявлено позже в этом месяце.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил потери Украины от приостановки помощи США. По его словам, Украина потеряет большую часть боеприпасов и техники. Кроме того, без помощи Вашингтона Киев также столкнется с проблемами при получении разведданных.