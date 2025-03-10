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19:58, 10 марта 2025Мир

Названо количество пострадавших при столкновении танкера с судном у берегов Британии

Sky News: 32 человека пострадали из-за столкновения судов у берегов Британии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: theguardian.com

В результате столкновения танкера с судном у берегов Великобритании пострадали 32 человека. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Мартин Бойерс — главный управляющий порта Гримсби Ист только что сообщил нам, что на данный момент доставлено 32 пострадавших», — отмечается в материале телеканала.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в порт Гримсби, где их осмотрят и определят характер полученных ранений, тяжесть которых пока неизвестна.

Ранее нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Великобритании, в результате чего на борту обоих судов возникли пожары. Была проведена спасательная операция. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, а также уровень загрязнения окружающей среды.

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