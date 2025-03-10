Названо количество пострадавших при столкновении танкера с судном у берегов Британии

Sky News: 32 человека пострадали из-за столкновения судов у берегов Британии

В результате столкновения танкера с судном у берегов Великобритании пострадали 32 человека. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Мартин Бойерс — главный управляющий порта Гримсби Ист только что сообщил нам, что на данный момент доставлено 32 пострадавших», — отмечается в материале телеканала.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в порт Гримсби, где их осмотрят и определят характер полученных ранений, тяжесть которых пока неизвестна.

Ранее нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Великобритании, в результате чего на борту обоих судов возникли пожары. Была проведена спасательная операция. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, а также уровень загрязнения окружающей среды.