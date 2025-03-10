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17:46, 10 марта 2025Мир

Нефтяной танкер США загорелся у берегов Великобритании

Суда США и Португалии загорелись у берегов Британии после столкновения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: ВВС

Нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Великобритании, в результате чего на борту обоих судов возникли пожары. Об этом сообщает Bloomberg.

«Агентство морской и береговой охраны Великобритании заявило, что координирует экстренное реагирование. В работе задействованы спасательный вертолет и спасательные шлюпки с четырех станций. Пожары продолжаются, проводится оценка возможного загрязнения», — передает агентство.

По данным телеканала Sky News, в результате столкновения судов пострадали не менее 32 человек. Пострадавших доставили в порт Гримсби, где их осмотрят и определят характер полученных ранений.

8 марта агентство IHA со ссылкой на представителей экстренных служб сообщило, что у берегов Стамбула столкнулись танкер Mia и контейнеровоз Orita. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, однако загрязненная вода попала в море.

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