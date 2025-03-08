Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула

IHA: Танкер и контейнеровоз столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула

Недалеко от турецкого города Стамбула столкнулись танкер Mia и контейнеровоз Orita. Об этом сообщает агентство IHA со ссылкой на представителей экстренных служб.

«В результате столкновения кораблей в Мраморном море у берегов Турции, лопнул балластный резервуар у нефтяного танкера. Загрязненная вода попала в море», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что 130-метровый контейнеровоз Orita шел под флагом Панамы, а 270-метровый танкер Mia плыл под флагом Гайаны. Причины столкновения судов на данный момент неизвестны.

В феврале сообщалось, что американский авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M у берегов Египта в Средиземном море.