Провал ВСУ связан с использованием под Курском множества заплаток для обороны

Провал обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области связан с несколькими причинами. Их, разъясняя ситуацию в российском приграничье, перечислил Telegram-канал «Два майора».

По мнению авторов канала, некогда элитные части украинских десантников не смогли локализовать прорывы российской армии, так как живая сила противника была истощена, а его морально-психологическое состояние было ослаблено. Кроме того, ВСУ задействовали для обороны много «заплаток» — например, в виде украинских пограничников, брошенных в самый эпицентр боевых действий.

«На наш взгляд, многие обозреватели недостаточно подчеркнули еще и вопрос заблаговременной подготовки нашего наступления», — говорится в сообщении. Там подчеркивается, что много времени у России занял вопрос подготовки штурма Суджи через газовую трубу. Впоследствии штурмовики почти неделю жили в трубах в ограниченных пространствах.

Штурм Суджи в Курской области начался 8 марта. Город стал самым крупным населенным пунктом на территории России, который был оккупирован украинскими военными после начала вторжения в Курскую область в августе 2024 года. Российские штурмовики до этого освободили населенные пункты под Суджей и взяли ВСУ в котел, а после проникли в город по подземной газопроводной трубе — им удалось вклиниться в позиции противника в окрестностях города, что стало для ВСУ неожиданностью.