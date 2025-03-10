Новорожденному отрезали половой орган

В Сомали новорожденному пришлось ампутировать пенис, поврежденный при обрезании. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мальчик подвергся обрезанию на седьмой день после рождения. Процедуру проводил неопытный хирург. Отрезав крайнюю плоть, он попытался прижечь рану. В результате ребенок получил сильный ожог.

К тому времени, когда мальчика доставили в больницу, кожа и ткани его пениса начали отмирать. Врачи пришли к выводу, что ребенка нужно спасать, и провели ампутацию. После этого в его уретру был введен катетер.

Инцидент описан в научном журнале Annals of Medicine & Surgery.

Ранее сообщалось, что в Бразилии медики в течение десяти лет ампутировали более 6,5 тысячи пенисов. В среднем, они отрезали по пенису каждые два дня.

