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06:37, 10 марта 2025Наука и техника

Обнаружен природный аналог «Оземпика» без побочных эффектов

Medical Xpress: Молекула BRP способна подавлять аппетит и ускорять метаболизм
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Американские ученые нашли молекулу, способную снижать вес без неприятных побочных эффектов, характерных для Ozempic («Оземпика»). Исследование, опубликованное в Nature, показало, что пептид BRP подавляет аппетит и ускоряет метаболизм, не вызывая тошноты и потери мышечной массы, сообщает Medical Xpress.

BRP действует иначе, чем «Оземпик»: он активирует специфические нейроны в гипоталамусе, отвечающие за контроль чувства голода, но не влияет на другие органы, что делает его более точечным инструментом в борьбе с лишним весом.

Эксперименты на мышах и мини-пигах подтвердили эффективность молекулы. Однократное введение BRP снижало потребление пищи на 50 процентов в течение часа. За две недели мыши, получавшие препарат, теряли вес, тогда как животные в контрольной группе его набирали. При этом снижение массы происходило за счет жировых запасов, а не мышечной ткани.

Ученые планируют запустить клинические испытания BRP, чтобы выяснить, подходит ли соединение для снижения веса у людей. Если гипотеза подтвердится, молекула может стать новым поколением препаратов против ожирения и диабета.

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