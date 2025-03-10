Обстановку в Судже на фоне сообщений о начале штурма города сняли на видео

Опубликовано видео с обстановкой в Судже на фоне сообщений о штурме города

В сети появилось видео с обстановкой в Судже Курской области на фоне сообщений о начале штурма города. Запись опубликовал Telegram-канал Military Theme.

На кадрах, снятых беспилотником, видно разрушенные или сильно поврежденные дома местных жителей и административные здания. На заднем плане в небо уходят столбы черного дыма. Людей на улицах нет.

Заметив замаскированную в посадке бронетехнику с нанесенным на нее украинским тактическим знаком, беспилотник направляется к ней, после чего запись обрывается — это свидетельствует о попадании по цели.

Армия России начала штурм Суджи 8 марта.