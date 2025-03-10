Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 10 марта 2025Россия

Обстановку в Судже на фоне сообщений о начале штурма города сняли на видео

Опубликовано видео с обстановкой в Судже на фоне сообщений о штурме города
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с обстановкой в Судже Курской области на фоне сообщений о начале штурма города. Запись опубликовал Telegram-канал Military Theme.

На кадрах, снятых беспилотником, видно разрушенные или сильно поврежденные дома местных жителей и административные здания. На заднем плане в небо уходят столбы черного дыма. Людей на улицах нет.

Заметив замаскированную в посадке бронетехнику с нанесенным на нее украинским тактическим знаком, беспилотник направляется к ней, после чего запись обрывается — это свидетельствует о попадании по цели.

Армия России начала штурм Суджи 8 марта.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Бои за Суджу усиливаются. Отбиты семь населенных пунктов. Хронология самой крупной операции в приграничье

    Рэпер Macan насобирал 226 штрафов за нарушение ПДД за четыре месяца

    Автомобилистам посоветовали для профилактики слабоумия отказаться от одной привычки

    Мертвую шестиклассницу с пакетом на голове нашли в российском городе

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    На Неделе моды разгорелся скандал из-за манекенщика с накладной грудью

    Обстановку в Судже на фоне сообщений о начале штурма города сняли на видео

    SpaceX установила причину потери первой ступени Falcon 9

    В НХЛ произошла массовая драка с десятью удалениями

    Крушение самолета на парковке дома престарелых попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше