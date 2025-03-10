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14:07, 10 марта 2025Россия

«Операция Труба». Появились подробности прорыва российских войск в Суджу по газопроводу

Военблогер Звинчук опубликовал карту прорыва ВС РФ в Суджу по газопроводу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска начали реализацию одного из самых амбициозных планов в современной военной истории после освобождения территорий близ Малой Локни. Об этом сообщает проект военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь», опубликовавший карту наступления Вооруженных сил (ВС) России. На ней также отражено продвижение российских войск в Судже по газопроводу.

Российские штурмовики за четыре дня продвинулись почти на всех участках курского направления

С 5 марта ВС России наносили удары FPV-дронами по заложенной украинскими военными взрывчатке — в результате уничтожены два моста, затем с помощью ФАБ-3000 был уничтожен еще один мост. К утру 8 марта российским штурмовикам удалось значительно продвинуться почти на всех участках курского направления.

За последние четыре дня российские войска зачистили столько территорий в Курской области, сколько иной раз не получилось зачистить за пару месяцев боев

проект «Рыбарь»

Часть бойцов выбралась из газовой трубы у крупной лесополосы и двинулась на север, освободив к полудню 9 марта Кубаткин, также в это время был поднят российский флаг над Малой Локней. С востока к ним на помощь прибыли бойцы 30-го полка, освободив окончательно Черкасское Поречное. Также пришло подкрепление через лесополосу со стороны Никольского. Удалось сформировать крупный котел на севере Суджанского района.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Авторы проекта сообщают, что российские военные продолжают другую часть операции к югу и юго-западу от Суджи, они прорываются к госгранице и трассе на Юнаковку.

Военкор заявлял о попытке ВСУ отвести бригаду десантников от населенного пункта под Курском

Агентство Reuters вечером 7 марта сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались почти окружены в Курской области. Уточнялось, что речь идет о тысячах украинских бойцов. Также заявлялось, что позиции ВСУ в Курской области существенно ухудшились, они утратили контроль над значительной частью территорий.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Позже военкор Юрий Котенок рассказал, что ВСУ готовятся к отходу из района Черкасского Поречного Курской области. По его данным, подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле населенного пункта заменяются бойцами территориальной обороны.

Вот это да!
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