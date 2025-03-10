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14:39, 10 марта 2025Мир

Одна страна НАТО провела разведку Калининградской области и зоны СВО

Самолет SVF680 ВВС Швеции провел разведку Калининградской области и зоны СВО
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Wikipedia

Самолет SVF680 Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции провел разведку Калининградской области и зоны специальной военной операции (СВО) на Украине. Маршрут летательного аппарата указан на сайте Flightradar.

В частности, речь идет о турбовентиляторном двухмоторном самолете Gulfstream IV с бортовым номером 102002. Согласно данным сайта, SVF680 вылетел из шведского города Линчепинг в сторону польского Гданьска, где начал проводить разведку вдоль территории Калининградской области. Затем он пролетел возле польско-белорусской границы и недалеко от границы с Украиной совершил разворот на север.

В настоящее время воздушное судно находится над территорией Балтийского моря. Местом окончания его маршрута официально указан финский город Тампере.

10 февраля служба пограничной разведки Финляндии отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива для сбора дополнительных данных после чрезвычайного происшествия с танкером Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

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