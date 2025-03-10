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15:53, 10 марта 2025Россия

Описана хронология событий под Суджей после выхода штурмовиков из газопровода

Экс-командир «Вагнера» Зомби: более 800 бойцов прошли под Суджу по газопроводу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Экс-командир «Вагнера» с позывным Зомби описал хронологию событий под Суджей после того, как более 800 бойцам удалось пройти в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области. Его слова приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В газопроводе более 800 человек ждали команду на выход, рассказал Зомби. «После получения команды мы вышли на поверхность, сразу вошли в промышленную зону, заняли ее, начали вытеснять противника», — вспомнил экс-командир.

Украинские войска не ожидали данной операции, из-за чего оказались дезориентированы. В связи с этим, добавил Зомби, удалось освободить многие населенные пункты в Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал исторической успешную операцию Вооруженных сил России по прорыву в захваченную украинскими войсками Суджу. Он отметил, что решение использовать многокилометровый подземный заход в тыл противника войдет в учебные пособия для спецслужб и в учебники истории России.

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