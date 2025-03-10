Опустошительное землетрясение произошло в Норвежском море

В Норвежском море зафиксировали опустошительное землетрясение магнитудой 6,6

В Норвежском море произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие зафиксировали в понедельник, 10 марта, в 05:33 по Москве. Магнитуда подземных толчков достигала 6,6. Эпицентр находился в акватории Норвежского моря в 977 километрах к северо-востоку от Рейкьявика (Исландия) и примерно в 8,5 километра севернее острова Ян-Майен (Норвегия).

По силе подземных сотрясений в эпицентре такое землетрясение специалисты называют опустошительным. В Геологической службе США при этом мощность сейсмособытия оценили в 6,5 балла. По данным специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

В субботу, 8 марта, мощное землетрясение произошло в Армении. Магнитуда подземных толчков достигала 6-7, их зафиксировали в шести километрах от города Спитак Лорийской области и ощущались также в областях Ширак и Тавуш.