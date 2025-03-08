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09:34, 8 марта 2025Бывший СССР

В Армении произошло мощное землетрясение

МВД Армении сообщило о землетрясении силой до семи баллов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Армении произошло мощное землетрясение силой от шести до семи баллов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Как сообщило ведомство, толчки зафиксированы в шести километрах от города Спитак Лорийской области и ощущались также в областях Ширак и Тавуш. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Индии. Эпицентр оказался в 54 километрах к северо-востоку от города Гувахати, в котором проживают 899 тысяч человек.

17 февраля также сообщалось о двух сильных землетрясениях в провинции Хузестан на западе Ирана. Первые толчки с магнитудой 4,7 зафиксировали в 73 километрах от города Хоррембад. Спустя несколько минут сообщалось о втором землетрясении, магнитуда которого составила 5,3.

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