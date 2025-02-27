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14:36, 27 февраля 2025Экономика

В Индии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Индии
Мария Черкасова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Индии, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр оказался в 54 километрах к северо-востоку от города Гувахати, где проживает около 899 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях неизвестно.

Также в ночь на среду, 27 февраля, у берегов Камчатки было зарегистрировано два подземных толчка. Магнитуда первого землетрясения составила 6,1. Очаг пролегал на глубине 54 километра. Магнитуда второго сейсмособытия достигла 5,2. Очаг пролегал на глубине 64 километра. Подземные толчки ощущались силой до 4-5 баллов, а также в селе Крутоберегово и поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа — до 3-4 баллов. Ни в одном из двух случаев не объявлялась угроза цунами.

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