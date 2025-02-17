Два землетрясения произошли в Иране

В западной части Ирана произошли землетрясения магнитудой 4,7 и 5,3

На западе Ирана в провинции Хузестан произошли два сильных землетрясения. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Первое землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в 21:48 по московскому времени на расстоянии 73 километра от города Хоррембад. Очаг располагался на глубине 10 километров. Спустя несколько минут сообщалось в втором землетрясении, магнитуда которого составила 5,3. Информация о жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее в феврале в районе Аляски зафиксировали мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8. Эпицентр сейсмологического события находился в 154 километрах к югу-западу от города Акхиок, который располагается на острове Кадьяк. Очаг пролегал на глубине 9,1 километра.