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06:11, 17 февраля 2025Экономика

Два землетрясения произошли в Иране

В западной части Ирана произошли землетрясения магнитудой 4,7 и 5,3
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

На западе Ирана в провинции Хузестан произошли два сильных землетрясения. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Первое землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в 21:48 по московскому времени на расстоянии 73 километра от города Хоррембад. Очаг располагался на глубине 10 километров. Спустя несколько минут сообщалось в втором землетрясении, магнитуда которого составила 5,3. Информация о жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее в феврале в районе Аляски зафиксировали мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8. Эпицентр сейсмологического события находился в 154 километрах к югу-западу от города Акхиок, который располагается на острове Кадьяк. Очаг пролегал на глубине 9,1 километра.

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