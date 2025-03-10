Осужденный за взятки экс-министр Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, освобожденный из колонии по УДО, отозвал ходатайство о снятии с него судимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Никулинский суд Москвы должен был рассмотреть вопрос о снятии судимости с экс-главы Минэкономразвития. При этом ни сам Улюкаев, ни его адвокат не явились. В суд же поступило ходатайство защитника, поданное по согласованию с Улюкаевым, об отзыве ходатайства о снятии судимости.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти». 31 марта 2018 года экс-министра этапировали в место отбывания наказания. В СИЗО и колонии он провел 5,5 года. В мае 2022 года Улюкаев освободился по УДО.