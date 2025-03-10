Пассажир получил ожоги первой степени во время полета на российском самолете

Россиянин получил ожоги из-за пролившего на него кипяток бортпроводника

Пассажир самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» получил ожоги из-за бортпроводника, пролившего на него кипяток во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, 50-летний житель города Бикин Александр К. летел из Хабаровска в Екатеринбург. Во время раздачи горячих напитков один из бортпроводников случайно уронил на него с подноса стакан с кипятком.

После приземления самолета в аэропорту Кольцово пострадавший обратился в медпункт воздушной гавани за помощью. У него диагностировали ожоги первой и второй степени правого предплечья и живота. Несмотря на это, Александр отказался от госпитализации и заявил, что не имеет претензий к бортпроводнику, так как все произошло случайно.

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