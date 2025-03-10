Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:43, 10 марта 2025Путешествия

Пассажир получил ожоги первой степени во время полета на российском самолете

Россиянин получил ожоги из-за пролившего на него кипяток бортпроводника
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пассажир самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» получил ожоги из-за бортпроводника, пролившего на него кипяток во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, 50-летний житель города Бикин Александр К. летел из Хабаровска в Екатеринбург. Во время раздачи горячих напитков один из бортпроводников случайно уронил на него с подноса стакан с кипятком.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

После приземления самолета в аэропорту Кольцово пострадавший обратился в медпункт воздушной гавани за помощью. У него диагностировали ожоги первой и второй степени правого предплечья и живота. Несмотря на это, Александр отказался от госпитализации и заявил, что не имеет претензий к бортпроводнику, так как все произошло случайно.

Ранее пассажирка авиакомпании EgyptAir получила ожоги на рейсе и захотела отсудить у перевозчика 5 миллионов долларов (490 миллионов рублей). Женщина облилась чаем во время турбулентности.

    Обсудить
    Последние новости

    «Операция Труба». Появились подробности прорыва российских войск в Суджу по газопроводу

    Первых 18-летних бойцов ВСУ отправили в связанную с нацистами бригаду

    В СВР заявили о раздражении Британии из-за отношения Трампа к России

    Алсу назвала себя разведенкой с прицепом

    В Раде высокие рейтинги Зеленского объяснили запугиванием социологов

    В Евросоюзе потребовали прекратить поддержку Украины в пользу дипломатии

    Уничтожение автомобилей с бойцами ВСУ при попытке побега из Суджи сняли на видео

    Норвежские прыгуны с трамплина лишились спонсора из-за мошенничества

    Наемника из США заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне Украины

    В России высказались о предстоящей встрече делегаций США и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше