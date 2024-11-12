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13:21, 12 ноября 2024Путешествия

Женщина облилась чаем на рейсе и захотела отсудить у авиакомпании 5 миллионов долларов

Женщина получила ожоги на рейсе EgyptAir и захотела отсудить миллионы долларов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Пассажирка авиакомпании EgyptAir получила ожоги на рейсе и захотела отсудить у перевозчика 5 миллионов долларов (490 миллионов рублей). Подробности раскрываются в материалах федерального суда Бруклина, США.

18 февраля 2024 года 35-летняя жительница Нью-Йорка Эсраа Хезайн летела в Каир, Египет. Когда бортпроводники разносили напитки, самолет попал в зону турбулентности, и женщина облилась чаем. В результате Хезайн получила ожоги второй степени нижней части живота, внутренней поверхности правого бедра и ягодиц.

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В своем иске американка обвинила сотрудников перевозчика в том, что они не остановили обслуживание, хотя якобы знали о приближении к зоне турбулентности. Кроме того, она пожаловалась на сломанный откидной столик, из-за которого горячий напиток в стакане без крышки опрокинулся. Разбирательство продолжается.

Ранее стюардесса United Airlines дважды пролила кипяток на пассажира бизнес-класса во время полета. В качестве компенсации она предложила ему 6 тысяч рублей.

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