Пилот успешно совершил опасную посадку во время шторма и восхитил пользователей сети

Пилот авиакомпании Qantas успешно посадил самолет во время шторма и восхитил пользователей сети. Опасная посадка попала на видео, опубликованное в YouTube-канале Julia Flights.

Лайнер без пассажиров на борту выполнял рейс из Тамворта в Брисбен, Австралия. В тот момент город накрыл тропический циклон «Альфред», и экипажу пришлось совершить посадку при сильном ветре.

На записи видно, что при снижении борт сильно качало. Тем не менее приземление прошло благополучно, а экипаж получил поддержку в сети.

«Рад был бы полетать с этим пилотом в любой день», — прокомментировал один из подписчиков. «Какой шедевр приземления!» — добавил другой.

Ранее самолет Skywest Airlines экстренно сел в Техасе из-за турбулентности. Сильная тряска вызвала панику в салоне, а пять человек получили травмы.