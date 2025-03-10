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15:42, 10 марта 2025Россия

Под Курском нашли тело превратившего в крепость здание женской колонии командира

Военкор Коц: В Курской области нашли тело командира Сергея Чебнева
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

В Курской области нашли тело командира Сергея Чебнева с позывным Отмель, превратившего в крепость здание женской колонии. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

Как отметил Коц, бойцы 9-го полка прибыли забрать командира из «Брестской крепости» в Малой Локне.

«В августе прошлого года он руководил подразделениями на этом рубеже», — пояснил военкор.

6 марта президент Владимир Путин передал звезду Героя России вдове офицера Ольге Чебневой, которая воспитывает троих детей и занимается общественной работой.

Россиянин добровольно присоединился к спецоперации и принимал участие в боях в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской области.

Затем подразделение Чебнева перебросили в Курскую область, где он отражал вторжение Вооруженных сил Украины. Чебнев командовал тремя полками и 12 дней удерживал оборону в районе населенного пункта Малая Локня.

ЖЗЛ
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