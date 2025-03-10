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07:07, 10 марта 2025Ценности

Популярная рэперша пришла на показ босиком в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Scott A Garfitt / АР

Американская рэперша Джейла Джаймия Хикмон, более известная под псевдонимом Doechii, пришла на показ босиком. Фото папарацци публикует People.

Популярная певица посетила дефиле модного дома Chloé, которое проходило в рамках Недели моды в Париже, в прозрачном платье длины макси в стиле бохо и меховой шали. При этом на размещенных кадрах видно, что исполнительница прошлась по улицам босиком.

В августе 2023 года прогулки босиком стали популярны у звезд. Среди них — актеры Райан Гослинг, Крис Хемсворт и Киану Ривз, певицы Адель и Бейонсе, а также светские львицы Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян.

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