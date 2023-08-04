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17:20, 4 августа 2023Ценности

Прогулки босиком стали популярны у звезд

Стилист Александр Рогов заявил, что прогулки босиком стали трендом у звезд

Фото: Kevin Mazur / WireImage for Parkwood / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал ставшую популярной у зарубежных знаменитостей привычку. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ROGOV.NEWS.

Эксперт напомнил, что ранее по улице без обуви прошлась предполагаемая жена рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори. Однако он обратил внимание, что другие известные личности также выходили в свет в подобном виде. «Босиком прогуливаются не только Йе [Канье Уэст] с Бьянкой, но и другие звезды. Кажется, это новый тренд!» — заявил Рогов.

При этом стилист снабдил публикацию снимками босых знаменитостей. Среди них — актеры Райан Гослинг, Крис Хемсворт и Киану Ривз, певицы Адель и Бейонсе, а также светские львицы Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян.

В мае сообщалось, что натуральная седина стала трендом у мужчин в 2023 году. Известные личности начали чаще выходить в свет с седыми волосами, а также сниматься в рекламных кампаниях брендов.

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    Алина Гостева
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