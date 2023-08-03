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11:19, 3 августа 2023Ценности

Жена Канье Уэста вышла на улицу без обуви и едва не оголилась на публике

Предполагаемая жена Канье Уэста Бьянка Цензори вышла на улицу без обуви
Архивное фото

Архивное фото. Фото: SPOT-Stoianov / BACKGRID / Legion-media

Предполагаемая жена рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори вышла на улицу в необычном виде и едва не оконфузилась на публике. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

Папарацци запечатлели 28-летнюю знаменитость в Италии в бюстгальтере от бикини на завязках, облегающих лосинах и без обуви. На размещенных кадрах видно, что на лице предполагаемой жены музыканта отсутствует макияж. Также можно заметить, что верх купальника немного оголил грудь девушки.

Журналисты издания отметили, что модельер выглядела измученной и при этом плакала.

Бьянка Цензори не в первый раз замечают на улице без обуви. В июне знаменитость прошлась по улицам Лос-Анджелеса вместе с мужем в черной футболке и прозрачных колготках, которые демонстрировали ее оголенное тело. Среди прочего модельер отказалась от обуви и нижнего белья.

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    Мария Винар
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