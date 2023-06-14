Жена Канье Уэста прошлась по улицам в прозрачных колготках и без обуви

Предполагаемая жена Канье Уэста Бьянка Цензори прошлась по улицам в колготках и без обуви

Астралийский дизайнер Бьянка Цензори, которую подозревают в браке с рэпером Канье Уэстом, появилась на публике в колготках вместо брюк. Снимки публикует Page Six.

28-летняя знаменитость прошлась по улицам Лос-Анджелеса вместе с мужем в черной футболке и прозрачных колготках, которые демонстрировали ее оголенное тело. Среди прочего модельер отказалась от обуви и нижнего белья. Из аксессуаров на ней были небольшие серьги. В руках предполагаемая жена Уэста держала телефон и контейнер для еды.

Известно, что пара отправилась на обед в ресторан быстрого питания KFC.

В мае Бьянка Цензори снялась в откровенной фотосессии для бренда Mowalola. Бьянка позировала перед фотографом с черным скотчем вместо одежды на теле. На размещенных кадрах видно, что клейкая лента прикрывала обнаженное тело модели.