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20:41, 10 марта 2025Ценности

Популярная украинская певица снялась в оголяющем грудь наряде для Vogue

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Yan Wasiuchnik / Vogue Ukraine

Популярная украинская певица и дизайнер Надя Дорофеева снялась в откровенном наряде для глянцевого журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница поделилась снимками с фотосессии для украинского издания. Так, на одном размещенном фото знаменитость запечатлена лежащей на кожаном мате. На ней облегающие лосины, частично оголяющая грудь майка и красные кроссовки. При этом на других снимках поп-звезда предстала в коротких шортах, красно-черной футболке и гольфах.

В описании к посту Дорофеева рассказала, что одежда, в которой она снялась, является ее первой коллаборацией с немецким спортивным брендом Puma.

В июне прошлого года сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк снялась топлес для Vogue.

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