Украинская теннисистка снялась топлес для Vogue

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась топлес для модного журнала Vogue Ukraine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 21-летняя спортсменка предстала перед камерой в расклешенной юбке белого цвета, прижав руки к обнаженной груди. При этом визажисты нанесли на ее лицо минимальное количество макияжа, а стилисты, в свою очередь, собрали волосы в тугой хвост.

Известно, что в съемке глянцевого издания также приняли участие гребчиха-каноистка Людмила Лузан, пловчиха-паралимпийка Анна Гонтар, пловец-паралимпиец Даниил Чуфаров, легкоатлетка Оксана Зубковская и другие украинские спортсмены.

В сентябре прошлого года американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в нижнем белье для британского интернет-магазина женской одежды класса люкс Net-a-porter. Тогда манекенщица в сером бюстгальтере бренда Skims и трусах марки Cou Cou предстала перед камерой украинского фотографа Юлии Горбаченко.