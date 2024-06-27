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20:39, 27 июня 2024Ценности

Украинская теннисистка снялась топлес для Vogue

Фото: @vogue_ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась топлес для модного журнала Vogue Ukraine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 21-летняя спортсменка предстала перед камерой в расклешенной юбке белого цвета, прижав руки к обнаженной груди. При этом визажисты нанесли на ее лицо минимальное количество макияжа, а стилисты, в свою очередь, собрали волосы в тугой хвост.

Известно, что в съемке глянцевого издания также приняли участие гребчиха-каноистка Людмила Лузан, пловчиха-паралимпийка Анна Гонтар, пловец-паралимпиец Даниил Чуфаров, легкоатлетка Оксана Зубковская и другие украинские спортсмены.

В сентябре прошлого года американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в нижнем белье для британского интернет-магазина женской одежды класса люкс Net-a-porter. Тогда манекенщица в сером бюстгальтере бренда Skims и трусах марки Cou Cou предстала перед камерой украинского фотографа Юлии Горбаченко.

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      Карина Черных
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