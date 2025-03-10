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08:01, 10 марта 2025Из жизни

Порномодель купила Ferrari за 45 миллионов рублей после секса с тысячей мужчин за 12 часов

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnie_blue_xox

Британская порномодель Бонни Блю, ухитрившаяся за 12 часов заняться сексом с тысячей мужчин, купила дорогой автомобиль. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Порномодель опубликовала снимок на фоне новенького Ferrari 458 в соцсети. По подсчетам Daily Mail, кастомизированный автомобиль этой марки может стоить до 500 тысяч долларов (45 миллионов рублей).

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По словам Бонни Блю, машина куплена на деньги, заработанные на порноконтенте. В январе она утверждала, что публикация фото и видео в OnlyFans приносит ей около миллиона долларов в месяц (90 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что Бонни Блю успела заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставила мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

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