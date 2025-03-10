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14:29, 10 марта 2025Из жизни

Пожилая пара отпраздновала 69-ю годовщину свадьбы и раскрыла секрет долгого брака

В США пожилые супруги назвали секретом 69-летнего брака полное согласие
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Nani Chavez / Unsplash

В Нью-Йорке, США, пожилые супруги отпраздновали 69-ю годовщину свадьбу бальными танцами и шампанским. Об этом пишет KEYC.

В честь знаменательной даты для 95-летнего Фреда Зейлбергера и 89-летней Элейн Зейлбергер устроили вечеринку-сюрприз в доме престарелых. «Это просто замечательно, что мы все еще вместе», — заявила женщина. Она назвала секретом их долгого брака то, что она всегда говорит Фреду «да». «Мы ладим», — подтвердил их полное согласие мужчина. Пара заявила, что живет так долго не только благодаря любви, но и благодаря их детям и внукам.

Фред родился в Германии и пережил Холокост. В девять лет он попал в концлагеря и провел в них пять лет. «Очень немногие люди выжили, и я один из них», — рассказал Фред. После он приехал сиротой в США, и в 1951 году попал в американскую армию и принимал участие в Корейской войны.

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Мужчина вспомнил, что познакомился с Элейн благодаря матери друга. Та дала ему номер «хорошей девочки», потому что переживала, что он одинок. «Мы... прожили хорошую жизнь, — отметил Фред. — Эта страна была очень добра ко мне».

Ранее еще одни пожилые супруги из американского штата Южная Дакота рассказали, как им удается сохранять счастье в браке уже 68 лет. Уже 50 лет мужчина поет супруге перед сном песню, которая помогает сглаживать разногласия между ними.

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