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07:24, 10 марта 2025Россия

Правительство поддержало увеличение штрафов за перевозку детей без кресел

Правительство РФ поддержало увеличение штрафов за перевозку детей без кресел
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Hopman / Unsplash

Правительство России поддержало законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без бустеров или специальных кресел. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов с 3 до 5 тысяч рублей для водителей, с 25 до 50 тысяч — для должностных лиц, и со 100 до 200 тысяч — для юрлиц.

Кабмин уточнил, что поддерживает законопроект с учетом замечания — пояснительную записку необходимо дополнить информацией, обосновывающей выбор размера административного штрафа.

Ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала идею о возвращении штрафа за превышение средней скорости между камерами.

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