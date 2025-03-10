Правительство поддержало увеличение штрафов за перевозку детей без кресел

Правительство России поддержало законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без бустеров или специальных кресел. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект предусматривает увеличение штрафов с 3 до 5 тысяч рублей для водителей, с 25 до 50 тысяч — для должностных лиц, и со 100 до 200 тысяч — для юрлиц.
Кабмин уточнил, что поддерживает законопроект с учетом замечания — пояснительную записку необходимо дополнить информацией, обосновывающей выбор размера административного штрафа.
Ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала идею о возвращении штрафа за превышение средней скорости между камерами.