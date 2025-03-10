Миллиардер Сакс: Запад начал антироссийскую истерию после пандемии COVID-19

Запад намеренно начал антироссийскую истерию после пандемии COVID-19, чтобы поддерживать нервозное состояние общества. О таком плане написал близкий к президенту США Дональду Трампу миллиардер Дэвид Сакс, курирующий в его администрации вопросы с криптовалютами, в своем аккаунте в социальной сети X.

«Похоже, что людям нужна истерия. Мы перешли от "COVID всех уничтожит" к "Россия собирается завоевать всю Европу". Полная чушь. В конце концов свет включится, и вы поймете, насколько вам промыли мозги», — написал предприниматель.

Ранее Сакс заявил, что США не следовало вмешиваться в украинский кризис. В частности, миллиардер обвинил семью бывшего президента США Джо Байдена и Агентство по международному развитию (USAID) в извлечении выгоды из конфликта России и Украины.