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23:58, 8 марта 2025Экономика

Байдена обвинили в извлечении выгоды из конфликта на Украине

Сакс обвинил Байдена и USAID в извлечении выгоды из конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что США не следовало вмешиваться в украинский конфликт. Об этом он написал в социальной сети X.

Сакс обвинил семью бывшего президента США Джо Байдена и Агентство по международному развитию (USAID) в извлечении выгоды из конфликта России и Украины.

«Венно-промышленный комплекс извлек выгоду. Семья Байдена прикарманивала деньги. USAID пользовалось незаконными доходами. Украина страдала», — подчеркнул он.

Ранее Сакс призвал Запад не потакать требованиям президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, украинский лидер не соглашается на быстрое урегулирование конфликта, так как хочет его продолжения, даже если это приведет к полному разрушению Украины.

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