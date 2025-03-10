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12:54, 10 марта 2025Культура

Пугачева высказалась о скандале с журналисткой на Кипре

Уехавшая из России Пугачева поблагодарила журналистку после скандала на Кипре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции на Украине, вышла на связь после скандала с журналисткой на Кипре. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо», — высказалась исполнительница.

Ранее инцидент с участием бывшей королевы российской эстрады попал на видео, которое распространилось в интернете. Девушка-репортер встретила Пугачеву на набережной Лимасола.

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