«Я патриотка, ты — нахалка». Покинувшая Россию после начала СВО Пугачева поскандалила с журналисткой на Кипре

Уехавшая из России Алла Пугачева поругалась с журналисткой на Кипре

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, нагрубила журналистке на Кипре. Инцидент с участием бывшей королевы российской эстрады попал на видео, которое распространилось в интернете.

Пугачева назвала себя патриоткой

Девушка-репортер встретила Примадонну на набережной Лимасола. Артистке, судя по видео, не понравилось внимание к ее персоне. «Не надо на меня нападать», — говорит голос за кадром. При этом на видео Пугачева уверенным шагом идет к снимающей.

Певица разговаривала с журналисткой в довольно грубой манере и пыталась закрыть объектив руками. Более того, она назвала девушку нахалкой, а себя патриоткой.

Вы тупые и нахальные. (...) Я патриотка, а ты — нахалка Алла Пугачева эстрадная певица

При этом артистка заявила, что не скучает по родине. Также она не стала отвечать на вопрос журналистки о причинах отъезда из России после начала СВО.

Что известно о жизни Пугачевой сейчас?

Эстрадная певица уехала из России в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и детьми после начала спецоперации. Артистка называла критикующих ее россиян холопами, рабами и завистниками и открыто осуждала происходящее на Украине.

В октябре 2023 года стало известно об отъезде Пугачевой вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой из Израиля. Исполнительница и ее дети отправились на Кипр. В январе 2025 года появилась информация о том, что Пугачева весь последний год на Кипре прожила по большей части в одиночестве в доме в Лимасоле, купленном еще до пандемии.

«Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта. Но детям тут негде было учиться. Поэтому Галкин отправил Гарри и Лизу в Лондон, где они сейчас и живут. А к родителям приезжают лишь на каникулы», — рассказали соседи звездной четы.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российские звезды раскритиковали покинувшую Россию после начала СВО Пугачеву

Отъезд российской эстрадной исполнительницы из страны после начала СВО вызвал шквал критики в ее адрес, не прекращающийся и в 2025 году. Народный артист РФ Эдгард Запашный, в частности, заявил, что Пугачева предала Россию в трудный для страны момент. По его словам, отъезд певицы стал большой ошибкой. При этом он отметил, что эта ситуация «показала, кто есть кто».

Она ярко проявила себя против России. Настоящим гражданином Пугачева никогда не была, но сейчас просто растоптала саму себя как личность Эдгард Запашный народный артист России, дрессировщик

Эдгард Запашный Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Актер и телеведущий Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», наоборот, заявил, что не жалеет об отъезде Пугачевой из России. Критику уехавших звезд в адрес россиян он назвал унижением любви собственных поклонников.

А кто вам слово-то давал? За что вы так нас? Когда они позволяют себе народную любовь хаять, опускать вот так — грязно и низко. Хочется спросить: за что? Как говорит мой отец — да ну их в одно место! Виктор Логинов актер и телеведущий

Певица Ирина Ортман, известная по выступлениям в составе группы «Тутси» и участию в шоу «Фабрика звезд», назвала Пугачеву и других покинувших страну звезд предателями России. «Я не раз высказывалась об этом в интервью: уехать из своего дома, со своей родины, которая дала тебе все, — это предательство», — указала она.

Джигурда призвал оставить Пугачеву в покое

Актер Никита Джигурда, в свою очередь, призвал россиян не осуждать певицу, покинувшую родную страну после начала СВО. По его мнению, она «святая» по сравнению с некоторыми другими также уехавшими из России личностями.

Оставьте бабушку в покое. Я категорически против того, чтобы Пугачеву наказывали Никита Джигурда актер, шоумен, певец

Джигурда считает, что такое поведение звезд, в том числе Пугачевой, связано с тем, что они стали жертвами западной пропаганды.