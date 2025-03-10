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01:53, 10 марта 2025Россия

Путин попросил вынесшую тело мужа с поля боя россиянку не возвращаться на СВО

Путин попросил полевого медика из Тувы Монгуш не возвращаться на СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Российский президент Владимир Путин попросил участницу специальной военной операции (СВО) из Тувы Айдысмаа Монгуш, которая вынесла тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт. Видео об этом показал телеканал «Россия 24» во время программы «Москва. Кремль. Путин».

Полевой медик посетила встречу с российским лидером в Едином центре поддержки участников спецоперации и членов их семей. После официальной части встречи президент побеседовал с женщиной в ходе фотосессии.

«Ты туда не ходи, ладно?» — обратился он к Монгуш, имея в виду продолжение службы.

Ранее Монгуш сообщила, что пока не планирует возвращаться на фронт. Свое решение она мотивировала тем, что сейчас в ней больше нуждаются дети. Однако не исключено, что в перспективе медик может вернуться к выполнению боевых задач. Она допустила такую возможность, хотя и не уточнила конкретные сроки или условия.

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