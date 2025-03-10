Раскрыта неожиданная причина плохого настроения и проблем со сном

Нутрициолог Оршич: Консерванты снижают настроение и качество сна

Потребление консервантов и продуктов с большим количеством стабилизаторов может стать причиной сниженного уровня энергии, ухудшения качества сна и плохого настроения, вплоть до депрессии, предупредила нутрициолог центра «Медфрендс» Жанна Оршич. Неожиданную причину проблем со сном и ментальным здоровьем она раскрыла «Ленте.ру».

С каждым приемом пищи, содержащей консерванты и стабилизаторы, медленно, но систематически убивается нормальная микрофлора кишечника, которая напрямую влияет на здоровье человека, объяснила Оршич. По ее словам, в кишечнике обитает большое количество микроорганизмов, которые необходимы для процесса пищеварения и крепкого иммунитета. Также в ЖКТ вырабатываются гормоны и их предшественники — к ним относятся норадреналин, а также дофамин и серотонин, знакомые всем как гормоны радости и удовольствия.

«Стоит отметить, что микробиота напрямую влияет на память, внимание, логику, настроение, ментальное здоровье и способность к обучению. Стабилизаторы и консерванты являются антибиотиками: попадая в кишечник, они наносят вред полезной микрофлоре», — рассказала Оршич.

Она отметила, что, помимо снеков и консервов, вредные добавки присутствуют в составе кисломолочных продуктов (в молоке, сметане, кефире), кондитерских изделиях и в мясе — для повышения их срока годности и улучшения насыщенности.

Ранее врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов предупредил о последствиях регулярного употребления полуфабрикатов. Он объяснил, что подобные продукты содержат большое количество трансжиров, соли, консервантов, красителей, при этом клетчатки, витаминов и антиоксидантов в них не хватает. Такой дисбаланс ведет к нарушениям обмена веществ, набору веса, повышению уровня холестерина.