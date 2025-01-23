Врач рассказал о последствиях регулярного употребления полуфабрикатов

Токсиколог Кутушов: Регулярное употребление полуфабрикатов повышает риск рака

При регулярном употреблении полуфабрикатов их негативное воздействие на организм накапливается, предупредил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. О последствиях излишней любви к таким продуктам он рассказал изданию «Стерлеград».

Врач объяснил, что полуфабрикаты содержат большое количество трансжиров, соли, консервантов, красителей, при этом клетчатки, витаминов и антиоксидантов в них не хватает. «Такой дисбаланс ведет к нарушениям обмена веществ, набору веса, повышению уровня холестерина и развитию инсулинорезистентности — предвестника сахарного диабета второго типа», — предупредил он.

По словам Кутушова, частое употребление фастфуда существенно повышает риск атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, раздражение кишечника и аллергии. Кроме того, недостаток клетчатки в полуфабрикатах приводит к запорам, ослаблению иммунитета и увеличивает вероятность развития рака толстой кишки, предупредил он.

Ранее Кутушов предупредил об опасности антиалкогольных капельниц. По его словам, они могут вызвать анафилактический шок.