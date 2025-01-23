Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:32, 23 января 2025Забота о себе

Врач рассказал о последствиях регулярного употребления полуфабрикатов

Токсиколог Кутушов: Регулярное употребление полуфабрикатов повышает риск рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ahanov Michael / Shutterstock / Fotodom

При регулярном употреблении полуфабрикатов их негативное воздействие на организм накапливается, предупредил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. О последствиях излишней любви к таким продуктам он рассказал изданию «Стерлеград».

Врач объяснил, что полуфабрикаты содержат большое количество трансжиров, соли, консервантов, красителей, при этом клетчатки, витаминов и антиоксидантов в них не хватает. «Такой дисбаланс ведет к нарушениям обмена веществ, набору веса, повышению уровня холестерина и развитию инсулинорезистентности — предвестника сахарного диабета второго типа», — предупредил он.

По словам Кутушова, частое употребление фастфуда существенно повышает риск атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, раздражение кишечника и аллергии. Кроме того, недостаток клетчатки в полуфабрикатах приводит к запорам, ослаблению иммунитета и увеличивает вероятность развития рака толстой кишки, предупредил он.

Материалы по теме:
Горящий творог и невкусный сыр. Импортной еды в российских магазинах становится меньше. Безопасна ли та, что остается?
Горящий творог и невкусный сыр.Импортной еды в российских магазинах становится меньше. Безопасна ли та, что остается?
11 июля 2022
Смертельная жадность От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Смертельная жадностьОт этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
27 марта 2019

Ранее Кутушов предупредил об опасности антиалкогольных капельниц. По его словам, они могут вызвать анафилактический шок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Портной высказался о вкусах двухметрового сына Трампа в одежде

      Тарасова одной фразой ответила выступившему против россиян украинскому фигуристу

      Под Москвой подростки заживо сгорели в машине после ДТП

      Захарова раскрыла реакцию России на возможное присоединение Канады к США

      ВСУ атаковали жилые дома в трех российских населенных пунктах

      Российские танкисты начали занятия на симуляторах Т-80

      Стали известны детали законопроекта о борьбе с травлей в российских школах

      Российские военные окружили ВСУ в центре Великой Новоселки

      Ветка дерева упала на голову туриста и лишила его жизни в заповеднике Малайзии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше