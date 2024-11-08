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18:27, 8 ноября 2024Забота о себе

Россиянам рассказали об опасности антипохмельных капельниц

Токсиколог Кутушов: капельницы от похмелья могут вызвать анафилактический шок
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Капельница не способна отрезвить человека после сильного алкогольного опьянения, однако она может навредить здоровью, рассказал нарколог, психиатр Василий Шуров. Об опасности капельниц от похмелья он поговорил с «Газетой.Ru».

Шуров указал на то, что печень взрослого человека перерабатывает примерно 10 миллилитров этанола в час, и ни одна капельница не может ускорить этот процесс. Кроме того, у пользователей таких услуг есть риск наткнуться на шарлатанов. «У нас периодически бывают ситуации, когда на дому кого-то так успешно лечат, что у него язык западает и утром находят остывшее тело. Сейчас многие идут делать капельницы, не имея ни лицензии, ни диплома», — предупредил врач.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов подтвердил, что несмотря на то, что капельницы содержат ремаксол, витамины группы В, панангин и церневит, которые действительно способствуют улучшению общего состояния организма и снимают некоторые симптомы похмелья, они не способны удалить алкоголь из крови и вернуть человеку трезвость. Компоненты капельниц, по его словам, могут вызвать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.

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Кроме того, если человеку необходимо пройти медицинское обследование после введения коктейля от похмелья, результаты анализа крови могут исказиться. Помимо этого, предупредил Кутушов, у тех, кто водит автомобиль, после капельницы возникает ложное чувство трезвости.

Ранее Шуров оценил планы Министерства промышленности и торговли РФ вернуть метанол (технический спирт) в состав стеклоомывающей жидкости для автомобилей. По словам Шурова, если в стеклоомыватель будут добавлять спирт, его могут начать употреблять люди с алкогольной зависимостью.

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