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13:55, 10 марта 2025РоссияЭксклюзив

Раскрыта цель использования ослов и лошадей в зоне украинского конфликта

Полковник Матвийчук: Российские военные используют животных для логистики
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные используют разных животных в зоне украинского конфликта для доставки различных грузов, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Чаще всего, по его словам, используют ослов, лошадей и собак.

«Есть районы, где техника пройти не может, а животные — вполне. Это овраги, ямы, какие-то заболоченные места, — объяснил военный. — Животные ходят не сами по себе, а под контролем проводника. Доставляют боеприпасы, продовольствие, другие грузы».

Для транспортировки небольших грузов, как рассказал Матвийчук, нередко используют собак. Их главное преимущество перед другими животными в том, что они могут идти сами, без контроля со стороны человека.

«Есть специальная кинологическая служба, которая занимается тыловым снабжением, разминированием, даже связью. Также хорошо дрессированные собаки могут пройти маршрут по команде самостоятельно, без проводника. Так, одна овчарка может пронести рюкзак весом до 10 килограммов, — рассказал полковник. — Подобная практика была и в [Афганистане], и во времена Второй мировой. Теперь она возобновляется».

Ранее сообщалось, что для обеспечения логистики на отдельных участках фронта российские войска начали применять лошадей и ослов. Уточняется, что на таких участках снабжение обычным способом осложнено интенсивными боевыми действиями.

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