Расправившаяся с сыном россиянка выступила в суде с последним словом

В Перми обвиняемая в убийстве сына мать выступила с последним словом

Ирина Шатова, обвиняемая в расправе над 9-летним сыном в Перми, выступила на заседании в Пермском краевом суде с последним словом. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, во время обращения к суду женщина расплакалась. Она заявила, что сожалеет, что позволила себе сломаться под всеми обстоятельствами, которые на нее давили. По словам женщины, она совершила преступление из-за потери денег, колоссального давления со стороны клиентов, побега мужа, предательства любимого человека и проблем со здоровьем. В своей речи она также высказала сожаление из-за отсутствия рядом с ней человека с поддержкой и помощью.

«Также сожалею, что решила сама решить свои проблемы, а не поговорила о них с родителями», — сказала Шатова. Она сообщила, что сейчас должна жить ради своих родителей, потому что осталась у них одна. Кроме того, фигурантка подчеркнула, что оставляет за собой право подать иски к СМИ за клевету и искажение информации.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в расправе над 9-летним сыном в Перми россиянка Ирина Шатова рассказала, что совершила это преступление из-за накопленных долгов на сумму около 50 миллионов рублей.